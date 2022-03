Pasquale Cassese, noto imprenditore: “Il Napoli ha avuto tante defezioni nel corso della stagione”

A “1 Football Club”, Pasquale Cassese, noto imprenditore:

Il Napoli deve ancora puntare su Meret visto il bisogno d’esperienza? Con questi continui infortuni non rischia, in futuro, di essere nuovamente superato da un altro portiere?

“Abbiamo mai visto Meret con un secondo portiere ‘ufficiale’? Sappiamo che Meret ha qualche problema caratteriale e ha sofferto un po’ la competizione con Ospina. Noi abbiamo bisogno di giocatori d’esperienza. Abbiamo visto Koulibaly contro il Milan. Puntare su Ospina? No, cambierei sia lui che Meret ma, Meret, lo manderei in prestito a giocare per rivalutarlo”.

Il Verona ha portato i tre attaccanti in doppia cifra (Caprari, Barak e Simeone).

“Va detto che, il Napoli, ha avuto tante defezioni nel corso della stagione. I partenopei hanno dovuto cambiare vari assetti e, probabilmente, con i titolari a disposizione avrebbe avuto molto più gol a referto”.

Il Napoli cambierà modulo in vista dei prossimi impegni?

“A me fa ridere la questione dei moduli. Gli allenatori gestiscono i calciatori secondo la visione che hanno. Il Napoli, a volte, gioca con la linea difensiva a 5, oppure con 5 uomini a centrocampo ma nessuno se ne accorge. Il Napoli è strutturato per un 4-2-3-1 o un 4-3-3 e, in questo, è stato molto bravo Spalletti che ha saputo creare un grande centrocampo incentrato su Fabian”.

Oltre al terzino sinistro, su cosa interverrà in estate il Napoli?

“Io credo che bisognerà intervenire su 7 elementi, considerando anche le situazioni contrattuali”

Chi sarebbe il migliore per sostituire Insigne la prossima stagione?

“Il sogno è Berardi, anche se credo che non sia fattibile perché lui sta bene lì. Lozano sostituto? Non credo, secondo me è destinato ad andare via”.