Pallone d’Oro, cambiano le regole. Ecco le novità

Si considererà la stagione (2021/2022) e non più l’anno solare per assegnare il prossimo Pallone d’Oro. Sulla carta è una novità, ma in fin dei conti i giornalisti chiamati al voto hanno da sempre valutato complessivamente la stagione e molto poco gli ultimi mesi dell’anno. Ora, se non altro, France Football ha messo nero su bianco. L’ivoriano Didier Drogba, ex stella del Chelsea, entra a far parte del comitato eletto per stilare la rosa dei candidati insieme a due giornalisti che nella scorsa edizione erano riusciti a ‘indovinare’ la cinquina finale con i loro voti: il vietnamita Truong Anh Ngoc e il neozelandese Gordon Watson.