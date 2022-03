Osimhen ritorna sul fallo di domenica col Milan: “Quello era rigore”

Memorie del sottoscala di una partita che ha lasciato gli episodi e il Var ai margini del proprio vissuto: minuto 12° del primo tempo, uno scatto felino di Osimhen, un difensore – Tomori – che barcolla, vacilla, poi interviene e…«Quello era fallo. Mi aspettavo che l’arbitro andasse a verificarlo, non l’ha fatto e guardiamo avanti. La decisione di Orsato va accettata». E quella di Osimhen, va sostenuta, come una candidatura autorevole per quello scudetto che sta ancora lì, distante ma non irrimediabilmente: «Con il Verona non sarà assolutamente facile però il Napoli è pronto a dare tutto e fare una grande partita, con la propria mentalità vincente». A. Giordano (Cds)