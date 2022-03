Napoli, dieci partite per lo scudetto: chi ha fatto meglio un anno fa?

Verona è già alle porte, la possibilità ideale per un colpo di spugna a quanto visto la scorsa domenica. La sconfitta interna contro il Milan ha lasciato profonde ferite al Napoli di Luciano Spalletti e alla città, con la tifoseria ormai arresa a lasciar andare nel cassetto il sogno scudetto. Ma la vetta del campionato è lì, distante solo tre punti – o forse quattro, quando Bologna e Inter saranno autorizzate a scendere in campo -, una distanza da colmare nelle ultime dieci sfide proposte da questa stagione. In tutto e per tutto un mini torneo a sé, una corsa di dieci tappe che vedrà impegnate Milan, Inter e Napoli. E forse anche la Juventus, che i quattro punti di distanza dal terzo posto comincia a vederli come una possibilità, più che un peso. L’andamento di questa stagione è sempre stato altalenante per tutte, ma come andò a finire nelle ultime dieci partite di un anno fa? A sorridere – o quasi – furono proprio gli azzurri di Gennaro Gattuso, i migliori in quelle ultime dieci gare: il Napoli seppe mettere insieme sette vittorie e tre pareggi, facendo più punti di tutte le altre concorrenti (24). A rovinare tutto fu quell’ultimo e pesantissimo pareggio alla 38ma giornata di campionato contro il Verona, la stessa avversaria di domenica. Un 1-1 che chiuse la porta della Champions in faccia agli azzurri e permise il sorpasso della Juventus. I bianconeri misero insieme solo 20 punti nello stesso periodo, esattamente come il Milan. Dietro il Napoli ci arrivò invece l’Inter, campione d’Italia, con 23 punti, esattamente come l’Atalanta e la sorpresa Sassuolo, che chiuse in crescendo la stagione. Chi saprà fare meglio quest’anno? Spalletti chiede ai suoi dieci partite indimenticabili per un sogno, e magari evitare di rovinare tutto all’ultimo turno come fu un anno fa. Fonte: mattino.it