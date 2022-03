Meret periodo nero, ma futuro a tinte azzurre

Quando si dice che la sfortuna esiste, il più delle volte davvero si presenta in mille forme e non facile da controbattere. Ieri a fine allenamento Alex Meret in un’uscita ha subito una botta e la diagnosi è stata: “Frattura della seconda vertebra lombare”. Per l’estremo difensore friulano, secondo il CdS, non è certo stata un’annata da protagonista, Ospina ha più volte giocato da titolare, ad eccezione delle gare di Europa League e buona parte della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. In campionato appena 4 gare, dove all’inizio sembrava che fosse lui il titolare della porta. Sui tempi di recupero, considerando che c’è la sosta per gli spareggi mondiali in Qatar, si aggirano sulle tre settimane, non così grave come dopo la sfida contro il Genoa che dovette star fermo per oltre un mese. Sul futuro di Meret, l’impressione è che ci sarà il rinnovo del contratto, difficile che resti Ospina, vista anche la corte del Real Madrid. Per l’ex Udinese e Spal sarà a tinte azzurre, ma si augura che la sorte torni a sorridere quanto prima.

La Redazione