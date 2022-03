Meret, fissato il suo rientro tra i convocati. Domani sarà una panchina “giovane”

L’infortunio di ieri mattina a fine allenamento per Alex Meret è stata per il ragazzo, ma anche per mister Spalletti, una doccia fredda. Si tratta di frattura della seconda vertebra lombare. Rispetto al primo stop, meno grave, il post Genoa fu addirittura oltre un mese, qui al massimo tre settimane. Per l’estremo difensore stop per le sfide contro Hellas Verona e Udinese, niente convocazione in Nazionale. Il suo rientro per la lista dei convocati, come riporta il Mattino, sarà per la gara contro l’Atalanta al Gewiss Stadium dopo la sosta. Per domani contro gli scaligeri, in porta Ospina, mentre in panchina Marfella e Idasiak. Quest’ultimo in campo oggi per la gara del campionato Primavera 1 contro l’Empoli e poi partirà con la squadra per il match del Bentegodi.

La Redazione