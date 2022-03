KK fuori dal taccuino in Premier “pericolo” scampato al momento!

Era tra i papabili obiettivi della prossima estate, ma la lista della spesa del Manchester United comincia a restringersi. Kalidou Koulibaly non è più un obiettivo per la dirigenza del club inglese, almeno secono i rumors che in queste ore arrivano dalla Premier League: l’età e il prezzo elevato sarebbero alla base della scelta, con altre quattro opzioni pronte a prendere il posto del difensore del Napoli. Lo United, infatti, ha sempre l’obiettivo di rimpiazzare Harry Maguire, che è già sul mercato. Per Rangnick, i centrali più affidabili in vista del prossimo anno potrebbero essere Jules Koundé, ormai certo di lasciare Siviglia, o anche Manuel Akanji, difensore in rampa di lancio a Dortmund. Poi ci sono le occasioni di mercato: Ronald Araujo non ha ancora rinnovato con il Barcellona e Toni Rudiger potrebbe essere messo sul mercato dal Chelsea. Fonte: mattino.it