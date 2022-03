Juan Jesus, convocazione in dubbio: oggi la valutazione

Ieri a Castelvolturno personalizzato per Insigne, in dubbio per la trasferta veneta, terapie per Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha un risentimento alla coscia, oggi verranno verificate le sue condizioni (oltre quelle del capitano), ma in dubbio la convocazione per Verona. Invece ha ripreso ad allenarsi totalmente in gruppo l’altro difensore centrale, Tuanzebè, che dovrebbe far parte dei convocati. Non ci sarà ancora Malcuit che ha svolto lavoro in palestra. Domani davanti a Ospina verrà confermata la difesa a quattro con la coppia centrale Koulibaly-Rrahmani e i terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Un’altra verifica importante per il reparto arretrato (quella azzurra con 20 gol al passivo è la difesa meno battuta della serie A) contro il temibile attacco del Verona con Simeone, Barak e Caprari.

Il Mattino