Il Newcastle sarà la spina nel fianco del Napoli

Il mercato non è ancora iniziato, ma è inevitabile che è un tema che tiene banco sempre e comunque. Nella sessione invernale il Newcastle, con nuova proprietà araba, aveva fatto una proposta economica davvero allettante per Victor Osimhen. La cifra era sui 100 milioni, ma, come conferma il CdS, è stata rispedita al mittente. La sensazione o il rischio, si fa per dire, è che il club inglese possa di nuovo farsi avanti per il bomber nigeriano e di nuovo lusingarlo economicamente, non è da scartare certamente. La Primavera sta per arrivare e nuove proposte o iniziative vanno sempre messe in conto, il Napoli ovviamente sarà spettatore interessato.

La Redazione