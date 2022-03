Hellas Verona-Napoli, orario di apertura dei cancelli e indicazioni di entrata al Bentegodi

Verona – Hellas Verona FC informa che in occasione della gara Hellas Verona – Napoli, valida per la 29a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma domenica 13 marzo (ore 15), i cancelli dello stadio ‘Bentegodi’ apriranno alle ore 13.

Si raccomanda fortemente di raggiungere l’impianto con congruo anticipo, al fine di evitare code e assembramenti in occasione dell’espletamento delle procedure di accesso allo stadio.

Si ricorda che secondo quanto introdotto dal Decreto Legge del 26/11/21 n. 172, viene introdotto l’obbligo di esibire la certificazione “Green Pass Rafforzato” riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso. I ragazzi con meno di 12 anni non sono tenuti ad essere in possesso del green pass.

Si avvisa inoltre che, secondo D.L. n. 229 del 30/12/21, all’interno dello stadio tutti gli spettatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Hellas Verona sito ufficiale