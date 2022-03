[Formazioni] Verona/Napoli: Tudor ha scelto il sostituto di Lazovic. Angissa in vantaggio su Fabian

Domani allo stadio “Bentegodi” si giocherà alle ore 15,00, la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli, gara che si preannuncia interessante. Per gli scaligeri ieri dall’infermeria è arrivata la notizia dell’infortunio di Lazovic, al suo posto in vantaggio Depaoli. Dall’altro lato Faraoni, con al centro Tameze e Ilic. In attacco spazio a Barak, recuperato, Caprari e Simeone. Per Spalletti oggi provini decisivi per Juan Jesus e Insigne, per il primo difficile il recupero per la sfida in terra veneta, per il capitano azzurro ieri riposo precauzionale. A centrocampo spazio ad Anguissa e Lobotka. Alle spalle di Osimhen, Ounas ed Elmas.

Fonte: CdS