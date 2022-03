Dramma Julio Sergio: l’ex Roma e la lotta del figlio

Spalletti lo definì “il miglior terzo portiere al mondo”. Lui che, fortissimo secondo gli esperti, ha “giocato”, si fa per dire, cinque anni nella Roma, tre dei quali senza mai scendere in campo. Il suo nome è Julio Sergio Bertagnoli. In queste ore sta facendo il giro della rete e commuovendo il web una sua foto insieme al figlio, ora di 12 anni, che è nato proprio durante la sua esperienza giallorossa e che dal 2020 sta lottando la sua di partita più difficile, quella contro la malattia.

Julio Sergio Bertagnoli – portiere della Roma dal 2006 al 2011 – ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con il figlio Enzo, nato proprio durante la sua esperienza nella Capitale, da un letto di ospedale. Il piccolo dodicenne dal 2020 combatte contro un tumore cerebrale, all’epoca è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Come riporta Il Messaggero l’ex portiere giallorosso pochi giorni dopo l’operazione invitò alcuni suoi ex colleghi conosciuti sui campi di calcio – Andrea Pirlo, Buffon, Francesco Totti, Neymar, Leonardo Bonucci, Cuadrado e Cristiano Ronaldo – a inviare ad Enzo un affettuoso video-messaggio per sostenerlo nella lotta. Il piccolo Enzo, in Brasile, è stato anche testimonial di una campagna di sensibilizzazione contro il tumore infantile. Fonte: virgilio.it