COPPA ITALIA FEMMINILE – Ingresso gratuito per i tifosi e tesserati dell’Empoli Ladies

È in programma domenica 13 marzo alle 14.30 al Centro Sportivo di Petroio (via Villa Alessandri, Vinci) la sfida tra Empoli e Roma, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia Socios.com.

Per la gara in questione, ingresso omaggio per abbonati e tesserati, tagliando al prezzo di 2 euro per gli under 18 e biglietto intero a 10 euro. I tagliandi saranno disponibili alle biglietterie dell’impianto. Si ricorda che l’accesso sarà consentito solo se muniti di congrua documentazione secondo le normative vigenti.

La biglietteria del centro sportivo aprirà alle ore 13 mentre i cancelli apriranno alle 13:30.

Fonte: empolifc.com