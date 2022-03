COPPA ITALIA FEMMINILE – A. Spugna (coach A.s. Roma): “Guai a sottovalutare l’Empoli Ladies”

Domani alle ore 14,30, presso il Centro Sportivo Monteboro, si giocherà la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia femminile tra l’Empoli Ladies e l’A.s. Roma. Ai microfoni dei canali giallorossi l’allenatore ed ex del match Alessandro Spugna.

La partita di domani? “Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’impegno di domani, molto complicato ed importante. Sarà una semifinale e va affrontata come tale. Ci sono 180 minuti, ma andremo ad Empoli per fare una grande partita. Ci deve essere quella giusta tensione per fare una partita importante”.

L’Empoli ha sempre messo in difficoltà la Roma nei precedenti. “Una squadra che, malgrado la classifica, è una di quelle che gioca meglio. Ha delle brave calciatrici in mezzo al campo e in attacco. Dobbiamo fare attenzione e dobbiamo giocarla al meglio per portarla a casa”.

Panchina lunga e tante scelte a disposizione. “Un’opportunità in più, chi andrà in campo dovrà farlo al meglio. Sceglieremo la migliore formazione per giocare contro l’Empoli”.

La Redazione