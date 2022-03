Al Legale della SSC Napoli Mattia Grassani il premio “Milano Finanza Legal Award 2022”

Il bolognese Mattia Grassani ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il premio “Milano Finanza Legal Award 2022”, quale titolare del miglior studio d’Italia nel diritto sportivo. Il legale ha preso parte alla cerimonia che si è svolta ieri sera a Milano, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle 50 principali discipline giuridiche per le quali è stato attribuito il prestigioso riconoscimento. Al momento del ritiro del titolo, Grassani ha così commentato: «Essere qui e vincere per il secondo anno consecutivo rappresenta, da bolognese e con la sede principale dell’attività nel capoluogo emiliano, un vero orgoglio, ma non bisogna perdere di vista la vocazione internazionale. In questa ottica, la prossima settimana apriremo a Doha, in Qatar, un temporary office che opererà sul territorio arabo quale presidio al servizio delle esigenze legali e sportive dei partecipanti ai prossimi Mondiali di calcio, in programma da novembre a dicembre 2022». Fonte: CdS