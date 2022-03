Verona, con Tudor si vola: già migliorato il rendimento interno

Sembrava difficile migliorare il rendimento, eppure il Verona c’è riuscito. Da Juric a Tudor i numeri della squadra scaligera sono in “aumento” rispetto alla passata stagione. Come riferisce Opta, la squadra gialloblù ha guadagnato 26 punti in 14 match interni in questo campionato: esattamente gli stessi del Napoli in casa (8V, 2N, 4P); in tutta la scorsa stagione di Serie A, i gialloblù avevano ottenuto 24 punti, in 19 partite al Bentegodi. Tudor ha migliorato ulteriormente la produzione offensiva rispetto a Juric. Il Verona è soltanto una delle due squadre, insieme al Liverpool, a vantare tre calciatori in doppia cifra di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: Simeone (15), Caprari (10), Barak (10) per i gialloblù, Salah (19), Jota (12), Mané (12) per i Reds. In linea generale il Verona è a quota 53 gol, meglio del Napoli (49)