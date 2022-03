UFFICIALE – Iniziativa dell’Hellas Verona pro-Ucraina, prima del match contro il Napoli

Assieme a Life Share Network e Ronda della Carità Verona, il Verona si schiera al fianco di chi soffre per il conflitto in Ucraina. Ti aspettiamo domenica, a partire dalle 12.30 e fino all’inizio della sfida con il Napoli, all’interno del Park A, per portare un aiuto concreto a tutte le persone in difficoltà a causa della guerra.

All’interno del parcheggio situato a pochi metri dalla Palazzina Masprone sarà allestito un gazebo che raccoglierà generi alimentari a lunga conservazione e medicinali di primo soccorso da spedire direttamente in Ucraina. Anche una semplice confezione di pasta può fare la differenza.

Fonte: hellasverona.it