Savoldi su Osimhen: “Sa gestire la pressione; è già un campione”

Giuseppe Savoldi ha parlato di Victor Osimhen in un’intervista rilasciata per Il Mattino, in cui ha spiegato i motivi per cui l’attuale 9 partenopeo è importante per la crescita azzurra. Le parole di Spalletti sul saper gestire la pressione in partite da non sbagliare sono servite da spunto per l’inizio della riflessione dell’ex attaccante del Napoli:

«Pressione? Dipende da chi la indossa, mi riferisco alla personalità del calciatore. Ci sono tipi ai quali la tensione fa diminuire le prestazioni e chi invece riesce a trasformarla in energia positiva. Osimhen fa parte della seconda categoria: non lo conosco bene però mi sembra il tipo che sa esaltarsi anche nei momenti difficili».

Per lui il nigeriano è già un campione: «Ha dimostrato di possedere doti e numeri che non appartengono al repertorio di tutti gli attaccanti».

Intervista rilasciata a Il Mattino