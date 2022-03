Ieri, nella seduta mattutina: ancora a parte Malcuit e Tuanzebe

Presso l’SSC Napoli Konami Training Center, nella giornata di ieri, si è svolta la seduta di allenamento che ha visto gli azzurri preparare la sfida di domenica con il Verona per mettersi subito alle spalle la sconfitta interna con il Milan, che è costata il primato della classifica. Ancora lavoro a parte per i lungo degenti Malcuit e Tuanzebe, mentre Fabian Ruìz continua ad accusare i fastidi della pubalgia e per lui si prospetta un inizio dalla panchina al Bentegodi. Spalletti si presenterà a Verona con quasi tutta la rosa a disposizione, mentre prendono sempre più quota le candidature di Ounas, Elmas e Anguissa per una maglia da titolare. Di seguito la nota completa del club partenopeo:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Malcuit ha svolto lavoro in palestra”.

Fonte Corriere dello Sport