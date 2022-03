Monica Colombo, giornalista: “Oggi Casini è arrivato ed è stato eletto”

A Punto Nuovo Sport Show, Monica Colombo, giornalista:

“Casini è il candidato di De Laurentiis e Joe Barone e poi sostenuto da Lotito. L’unico a dare disponibilità e l’unico a presentarsi oggi, ha ottenuto gli undici voti necessari per essere eletto presidente di Lega Serie A. L’assemblea è ancora in corso, probabilmente più tardi parlerà ed è un flash che ci è arrivato dal quarto piano. Se l’auspicio dei presidenti era quello di avere una figura che rappresentasse tutte le società in larga maggioranza per portare avanti le battaglie e i problemi del calcio sul tavolo in questo momento, non si può dire che ciò sia avvenuto perché ha ottenuto il minimo sindacale dei voti. Resta da capire, nel segreto dell’urna, visto che si partiva da una base certa di otto voti, quali sono i tre che si sono accodati. Resta da capire se le squadre con la proprietà americana, ovvero le più dubbiose e desiderose di un rispetto formale delle procedure, abbiano cambiato idea. Abodi, rispetto a ieri, ha fatto un passo in avanti. Perché ieri non voleva mandare nessuna formalizzazione della candidatura, aspettando Casini. Invece, oggi, per rompere anche la ritrosia dei club di proprietà americana, aveva mandato una lettera dicendo ‘Io ci sono solo quando non ci sono più candidati sul tavolo’. Oggi Casini è arrivato ed è stato eletto. Blitz di De Laurentiis, Lotito è stato bravo”.