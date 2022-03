Mertens non è sparito dai radar, ma non vuole fare l’Altafini

Spalletti non vede Mertens con Osimhen. Se c’è l’uno, non c’è l’altro. Ormai sembra chiaro. A Verona potrebbe essere la prima volta. Spalletti vede Mertens con l’arma in più, ma il belga fa fatica a fare gol da subentrante. Quest’anno ha segnato partendo dalla panchina appena due volte: al Legia Varsavia e poi all’Inter a San Siro. Insomma, a Mertens non piace il ruolo alla Altafini: i tempi sono cambiati ma raramente riesce ad accendere le partite, ad avere un colpo in più e un secondo prima di altri quando parte dalla panchina. Per carità: non ha mai tirato i remi in barca: basta vedere i consigli che dà a ripetizione a Osimhen, anche nel corso della partita. Ma lui soffre la panchina, come tutti quelli di spessore. Il sovrano del gol non ha perso il feeling con ciò che gli riusciva benissimo, ma è evidente che con Osimhen non si trovano in campo. Ma Mertens non è sparito dai radar, anzi. E nelle possibilità tattiche di Spalletti, ecco che per la gara di domenica pomeriggio a Verona si fa largo un’ipotesi: potrebbe essere la prima volta insieme dal primo minuto tra Osi e Mertens. Il tecnico ha iniziato a provare anche questa soluzione, ed è una seria possibilità.

Il Mattino