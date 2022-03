Maietta, ex calc.: “Per il modo in cui gioca il Napoli, uno come Berardi ci starebbe alla grande”

Domenico Maietta, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Arriva Verona-Napoli. Che squadra troverà il Napoli?: “Tudor ha preso la squadra in corsa da Di Francesco. L’ex mister ha avuto problemi legati al fatto che la squadra era stata costruita per le caratteristiche di Juric. Tudor è stato bravo a ridare il gioco e le peculiarità che si vedevano con Juric. Si sono ripresi e stanno facendo un campionato eccellente, se la possono giocare con tutti. Hanno già raggiunto la salvezza e giocheranno con la testa libera, magari puntando un po’ più in alto”.

Numeri incredibili per Berardi al Sassuolo. Lo vedresti bene al Napoli vista anche la stagione ‘annebbiata’ degli esterni?: “Sono 2/3 anni che sta facendo benissimo. A Sassuolo sta bene, ha le chiavi del gioco della squadra. Tra i migliori d’Europa non lo so, ma sicuramente può diventarlo. Io credo che stia facendo vedere cose impressionanti. Per il modo in cui gioca il Napoli, uno come lui, ci starebbe alla grande con le sue caratteristiche”.