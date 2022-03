Lacrimini, ex Napoli: “Il Napoli sembra aver smarrito la ferocia”

Luca Lacrimini, ex giocatore del Napoli, è intervenuto su Teleclub Italia, ecco le sue parole: “Le partite vanno subito escluse dalla mente, sia che si vinca sia che si perde. Non è compromesso nulla. Ogni volta che c’è da dare una zampata in più, manca la personalità giusta. Gli azzurri sembrano aver smarrito la ferocia che aveva nell’attaccare la squadra avversari nelle prime 13 giornate di campionato. Ora, si trovano a lottare lì davanti tre allenatori che non hanno mai con vinto lo scudetto e per questo dico che è tutto aperto e può succedere ancora di tutto. Io ho vinto il primo campionato dell’era De Laurentiis e ora vorrei tornare a Napoli a festeggiare”.