Koulibaly, il Manchester United si defila e valuta altri profili

Secondo rumors provenienti dall’Inghilterra, il Manchester United avrebbe abbandonato la pista Kalidou Koulibaly: con la necessità di sostituire Maguire (messo sul mercato), il senegalese non sarebbe più l’obiettivo principale della società inglese, che ha deciso optare per altre soluzioni. Tra queste Koundé e Akanji, rispettivamente prossimo a lasciare il Siviglia e in rampa di lancio nel Borussia Dortmund; altrimenti si cercherà un’occasione, come Araujo, che non ha ancora rinnovato con il Barcellona, e Rudiger, che potrebbe lasciare il Chelsea in seguito alle problematiche che stanno vivendo i Blues.

Fonte Il Mattino