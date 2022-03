In vista della sfida di Verona, due le certezze per Spalletti

Mancano più di 48 ore dalla sfida del “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, Luciano Spalletti deve ancora scegliere l’undici da mandare in campo. Secondo le pagine de “il Mattino”, potrebbe esserci una sorta di rivoluzione nella formazione da mandare in campo contro gli scaligeri. Due però sembrano le certezze. La prima è Victor Osimhen, il bomber nigeriano è il calciatore che può mettere a soqquadro le difese avversarie, compresa quella di Tudor. La seconda è Dries Mertens. Il belga ha realizzato 144 reti in maglia azzurra, quindi il record-man del club partenopeo. Detto questo, solo a Cagliari è partito titolare, per il resto solo spezzoni di match. Per il fiammingo potrebbe essere contro il Verona l’occasione per ritrovare la titolarità e dimenticare il Cagliari, ma quella sfida fu difficile per tutti.

La Redazione