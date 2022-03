Il Mattino – Mancini dovrà affidarsi a Insigne e Donnarumma, nel momento peggiore della stagione

A breve ci saranno le convocazioni del ct della Nazionale Roberto Mancini, per i playoff che si spera porteranno l’Italia ai Mondiali in Qatar. Ma questo accade nel momento peggiore a quanto pare, come scrive oggi Il Mattino. “Roberto Mancini deve aver avuto uno di quei bruciori di stomaco che non vanno via neppure con dosi massicce di Maalox a vedere il disastro provocato dal portiere di Castellammare contro il Real Madrid e pensando a quello che lo attende tra due settimane, ovvero la sfida dell’Italia con la Macedonia del Nord e poi, se tutto andrà come deve andare, la trasferta a Lisbona o a Istanbul. Né aiuterà il ct a star meglio sapere che Lorenzo Insigne, domenica al Bentegodi, rischia seriamente di partire dalla panchina, visto il rendimento ondulatorio degli ultimi tempi e perché pure Spalletti avrà le sue ragioni a preferirgli uno tra Lozano ed Elmas. In più, Chiellini e Bonucci non è che stiano chissà quanto bene e se questa può essere notizia che allieta i competitor della Juventus in campionato, certo non fa felici il popolo dei tifosi della Nazionale che neppure vogliono pensare di essere spettatori pure in Qatar. E allora eccolo il calvario del ct che ha regalato al Paese la gioia di un Europeo e che ora deve evitare il secondo disastro consecutivo: aggrappato a Donnarumma e Insigne, i due napoletani che vivono il momento peggiore della stagione. A pochissimi giorni dalle convocazioni”.