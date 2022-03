(Formazioni) – Verona/Napoli: recupero sulla trequarti per Tudor. Spalletti si gioca la carta Ounas

Domenica pomeriggio allo stadio Bentegodi, fischio d’inizio ore 15,00, si giocherà il match Hellas Verona-Napoli, gara che si preannuncia interessante. Per Igor Tudor, assenza importante di Lazovic per infortunio, al suo posto Depaoli. Recuperato invece Barak che giocherà al fianco di Caprari e Simeone, mentre resta in dubbio Veloso. La difesa sarà a 3. In casa azzurra diverse le novità. Anguissa al posto di Fabian Ruiz. Ounas ed Elmas in luogo di Politano e Zielinski, mentre il resto sarà completato da Insigne a sinistra e Osimhen in attacco.

Fonte: CdS