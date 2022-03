Fontana: “Montipò al Napoli? Mai dire mai, non vedo perchè no”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alberto Fontana, agente.

“Bolle qualcosa in pentola per Montipò? L’anno scorso purtroppo è retrocesso e ha subito tanti gol. Io avevo aspettato Montipò fuori dall’Allianz Stadium e l’ho accompagnato in macchina, poi se penso che sono retrocessi con il Benevento non sembra vero. Verona è stato un modo per rimettersi in pista, il sogno di tutti è sempre quello di salire di palcoscenico ma credo che il ragazzo debba completare il suo percorso quest’anno e poi vediamo. Credo ci saranno interessamenti: se uno fa così bene e ha quest’età mi stupirebbe il contrario.

Mio figlio Tommaso ha fatto tutto il settore giovanile al Torino, è un buon portiere ma è 1,80 m quindi non è così alto. E’ il suo secondo mestiere. Montipò al posto di Ospina nel Napoli? Il calcio di oggi con così tante partite – e il Napoli fa 3 competizioni – richiede 2 portieri forti. Io ho fatto tanti anni il secondo e i dualismi non mi sono mai piaciuti. Ma potrebbe essere un’idea, al Napoli non si può dire di no”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte