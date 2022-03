Di Gennaro: “Vincere per il Napoli, significa tanto per lo scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista.

“Per certi versi era impensabile questo campionato. La Juventus ha due partite facili e poi lo scontro diretto con l’Inter, tutto può succedere. Allegri va di corto muso ma poi i punti contano. Verona può essere uno snodo importante per il Napoli perché vincere lì potrebbe dire molto. Accontentarsi del posto Champions League sarebbe non corretto? Non può essere il solo obiettivo, sono tutti in ballo ancora e il Napoli è sempre stato lì. Ha l’organico per continuare a lottare, sarebbe controproducente accontentarsi anche a livello di mentalità. Mai come quest’anno ho pensato che il Napoli potesse vincere lo Scudetto, visto anche l’equilibrio”.