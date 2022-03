De Laurentis al bivio: sarà un’estate di ridimensionamento?

I tormenti di De Laurentis: tra la pandemia e una squadra che non è riuscita a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League per due anni di seguito, il Napoli ha perso quella solidità economica che ne avevano fatto quasi un modello per la gestione dei conti. Alcune scelte sbagliate come acquisti troppo onerosi o contratti con stipendi esorbitanti, hanno creato una situazione che porterà il Napoli ad abbasserà ancora di più il suo monte ingaggi. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Con i mancati rinnovi (anche per Mertens) e la cessione in gennaio di Manolas i tagli ammonteranno a circa 40 milioni dei 120 e passa dell’attuale stagione. Il presidente, al di là della qualificazione in Champions League, deve valutare bene cosa vorrà fare col club che rilevò dalla sezione fallimentare del tribunale di Napoli nell’estate del 2004 per 31 milioni di euro e ha portato dalla Serie C a una costante presenza in Europa una società che era in disarmo. Tanti meriti ma ora siamo a una sorta di bivio“.

Nel mentre si susseguono le voci di possibili acquirenti per il club partenopeo, mentre si avvicina il termine ultimo per la fine delle multiproprietà delle società di calcio (termine ultimo il 2024/2025).

Fonte: La Gazzetta dello Sport