Castelvolturno – Problemi per Meret e Juan Jesus, prevenzione per Insigne

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto.

Tuanzebe ha svolto lavoro l’intera seduta in gruppo. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo. Jesus ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia. Meret al termine della partita ha avuto un trauma contusivo alla zona lombare.

dal sito ufficiale della SSCN