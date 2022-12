CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Domani sfida salvezza per il Napoli Primavera contro l’Empoli”

Nel corso del programma di Canale 8 “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Le ultime sul Napoli Primavera? Domenica scorsa gli azzurrini hanno vinto per 3-0 contro il Milan. Splendida la rete di Vergara, poi il gol dell’ex Saco e poi Ambrosino. In settimana sconfitta di misura per la squadra di Frustalupi sul campo dell’Atalanta. In gol Cissè, nota a margine, l’attaccante, ha debuttato in Prima squadra, nella sfida contro la Lazio all’Olimpico. I partenopei hanno sfiorato per due volte la rete con Mercurio e Vergara. Domani per il Napoli match salvezza in casa contro l’Empoli, fondamentale ottenere il bottino pieno per evitare di giocare lo spareggio play-out”.

Il match si disputa alle ore 13 allo stadio Arena di Cercola.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Luca, De Marco, Di Dona, Flora, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Toccafondi, Vergara