Abbondanza, ex Napoli: “Napoli-Milan? Il Milan ha inaridito il nostro gioco”

Sandro Abbondanza, allenatore ed ex giocatore del Napoli, è intervenuto su Teleclub Italia, ecco le sue parole: “Ho visto un Napoli inferiore alle mie aspettative in una gara da 0-0, il gol del Milan è stato abbastanza fortuito. Gli azzurri sono partiti benissimo, ma poi ci sono gli avversari che hanno inaridito le nostre fonti di gioco dimostrando di aver preparato bene la partita. Cambio modulo con Mertens e Osimhen? Tutti preferiscono giocare con uno più avanzato e uno alle spalle per cercare di non dare riferimenti alle difese. Naturalmente, far giocare Mertens sta a cuore anche a me e a moltissimi altri tifosi. Scudetto? Il Napoli è sempre lì. Perdere una partita, non vuol dire buttare tutto a mare. Ricominciare dalla cose buone fatte con il Milan, anche se ormai tutti ti conoscono e ti vengono a prendere, ma ogni partita è una storia a sé. Anguissa-Fabian insieme? Hanno già giocato e fatto bene, in teoria ci sta. Forse i difensori dovrebbero stare un po’ più alti per sopperire a certe carenze dei centrocampisti”.