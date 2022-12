TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Verona-Napoli? Ecco come affrontare la squadra di Tudor”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Obiettivi? Se ci dovessimo basare sulla matematica, il Napoli ha ancora chance per vincere il campionato, non distanti da Milan e Inter. Anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la sfida di Bologna. Gli azzurri per restare in scia alle prime due, dovrà invertire la rotta, sia come rendimento, ma soprattutto nella mentalità. Domenica a Verona si affronterà una squadra che gioca meglio con Igor Tudor, rispetto a Juric, crea di più, però al tempo stesso concede molto. Secondo me gli azzurri faranno diversi cambi di formazione, Anguissa a centrocampo, Ounas per Politano ed Elmas al posto di Zielinski. Avere elementi diversi per sfruttare al meglio Osimhen. Contro gli scaligeri cercherei di partire forte, per non dare loro la possibilità di attaccare, ma colpirli in difesa. Aspettare che loro calino sarebbe un errore, perciò anticiperei le loro mosse”.

