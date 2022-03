Schira: “Per Mertens il Napoli non eserciterà l’opzione unilaterale”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi in particolare sulla questione del rinnovo di Dries Mertens. “Questione rinnovi preponderante in casa Napoli. Per Mertens il discorso latita, i dialoghi si sono fermati, il Napoli non eserciterà l’opzione unilaterale. Per Ospina il discorso è diverso e dipende da Meret: se il Napoli crede in Meret il contratto di Ospina non sarà rinnovato e sarà preso un secondo portiere meno ingombrante. Fabian? Anche qui il discorso è fermo”.