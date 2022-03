Napoli, 1° posto per pali e traverse: un conto aperto con la sfortuna

L’urlo in gola strozzato diciassette volte. Il Napoli perde la vetta della classifica di Serie A, ma mantiene quella della poca fortuna – o dell’imprecisione, per i meno avvezzi – tra pali e traverse. Fin qui, infatti, gli azzurri hanno colpito ben 17 legni nelle prime 28 partite di campionato, il numero più alto dell’intera Serie A. Al secondo posto c’è il Bologna di Mihajlovic (15), mentre conclude il podio il Torino di Juric (13). Una posizione più in basso c’è la Roma (12) che ha anche in squadra il calciatore con più legi del nostro campionato, l’attaccante inglese Abraham. Al contrario, il Napoli di Spalletti è la squadra italiana di massima serie che ha subìto meno legni in totale (3), esattamente come il Milan. Uno in più (4) tra i subìti per Juventus e Venezia.

Mattino.it