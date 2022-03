Luciano Spalletti e i possibili tre cambi per la sfida del “Bentegodi”

Ad eccezione di Tuanzebe e Malcuit, dove si valuterà il loro stato di forma, solo sabato mattina, per prendere la decisione definitiva, il Napoli ha la rosa praticamente al completo. Mister Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, ha l’imbarazzo della scelta, dove potrebbe effettuare diversi cambi di formazione. Ad esempio potrebbero partire dalla panchina i vari Fabian Ruiz, Politano e Zielinski, mentre sono in rampa di lancio Anguissa, Ounas ed Elmas. Anche Insigne non ha brillato contro il Milan. Domenica al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, bisognerà invertire la rotta, tornare a vincere per restare in scia alle milanesi.

La Redazione