L’altro Napoli, quello vincente, è quello lontano da casa

Paradossale, ma evidente. Il “problema” è il Maradona, sono le mura amiche. Amara considerazione, ma suffragata dai numeri. Esistono due Napoli, uno a Fuorigrotta, l’altro lontano. E quello “lontano”, vince. L’analisi de La Gazzetta dello Sport:

“In trasferta è proprio un altro Napoli. Senza quei rimpianti che zavorrano la classifica generale per le sconfitte subite al Maradona. Lontano da casa, in campionato, gli azzurri in 14 gare (stesso numero per le partite interne) hanno totalizzato ben 31 del 57 punti complessivi. Meglio solo il Milan con 33 punti guadagnati lontano del Meazza. Dopo la sconfitta contro l’Inter del 21 novembre, l’unica registrata fuori casa, il Napoli non è più rientrato a casa a mani vuote. Il 3-2 subito al Meazza nello scorso corso novembre diventa infatti anche il solo k.o. registrato dal Napoli nelle ultime 18 trasferte disputate in campionato (13 vittorie e quattro pareggi completano lo score di risultati). I 31 punti ottenuti fuori casa collocano il Napoli di Spalletti in vantaggio sull’Atalanta (30) e sulla coppia Inter-Juventus (26 per entrambe, ma per i nerazzurri è ancora potenzialmente in sospeso la gara di Bologna).”