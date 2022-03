La rivoluzione di giugno: molti saluti, al via la trasformazione

Stando a quanto si legge sui giornali, il Napoli è atteso da quella che sarà la rivoluzione di giugno. Qualcosa che cambierà struttura e corpo della squadra azzurra che vedrà l’addio di molti uomini simbolo e, inevitabilmente, l’avvio di un nuovo corso. Ne parla questa mattina il Corriere del Mezzogiorno: “Il Napoli s’appresta in vista della prossima estate ad una rivoluzione corposa, una trasformazione dell’organico. Andranno via Ospina, Ghoulam, Malcuit a fine contratto, Insigne ha già salutato con la speranza di chiudere in bellezza negli ultimi tre mesi in maglia azzurra. Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023 e sul mercato sembra destinato ad un’estate da protagonista”.