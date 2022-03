L. Marchetti, giornalista: “Hanno retto l’urto della sua assenza di recente”

Su Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. “Barak e Simeone per il Napoli? Andarli a prendere dopo i migliori anni della carriera è difficile. I nomi sono tanti, spesso i dirigenti dicono che un giocatore piace, alla peggio non rispondono. Guardando le partite del Napoli penso che ci sia una minore brillantezza degli esterni. Osimhen a me piace moltissimo, il Napoli ha retto l’urto della sua assenza di recente. Poi quando la squadra è tornata sulla carta quella titolare c’è stato un appannamento atletico forse. Ho visto gli esterni meno efficaci rispetto a prima. Nella gara contro il Milan i rossoneri hanno chiuso gli spazi ma né Politano né Insigne hanno fatto partite indimenticabili. A volte i giocatori entrano in un loop negativo, poi se la crisi tecnica dura da troppo tempo diventa masochistico insistere.”

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Marte