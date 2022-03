L. Marchetti, giornalista: “Ci si aspettava tanto, le difficoltà non hanno aiutato”

Su Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. “Verona? Tudor ha fatto un’eccellente lavoro in questi mesi. Ancelotti? Non era bollito, uno come lui per ciò che ha fatto e continuerà a fare è sempre un tecnico di grandissimo profilo. La sua carriera è straordinaria, se vincesse la Liga diventerebbe l’unico allenatore al mondo a vincere il campionato nelle Top 5 leghe. Evidentemente a Napoli ci si aspettava tanto, le difficoltà non hanno aiutato, c’è stato l’ammutinamento. Alle volte bisogna avere pazienza, non è detto che un allenatore vada bene in tutte le piazze. Le cose non funzionavano e quando non funziona più il rapporto tra presidente e allenatore è meglio separarsi. Ma non significa che se un allenatore viene esonerato allora diventa scarso.”

Fonte: Radio Marte