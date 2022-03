Gallo, giorn.: “Il passaggio di Ancelotti a Napoli è stato fondamentale”

Massimiliano Gallo, direttore de IlNaplista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “Il passaggio di Ancelotti a Napoli è stato fondamentale, anche più di Benitez. La resistenza che questa città oppone ad Ancelotti mi fa comprendere che non abbiamo nessuna speranza. La cosa bella è che si dice che il Real ieri ha vinto perché aveva Benzema, come se non stesse giocando contro il PSG. Ancelotti è più bravo, più intelligente di Pochettino. Quest’ultimo smentisce la frase ‘sono tutti bravi con i campioni’. Lui no. Napoli è un continente alla deriva, si è staccata dalla terraferma. Si beano della diversità. Napoli non vincerà mai niente fondamentalmente. La storia della napoletanità non si capisce cosa sia. La storia di Ancelotti che è un gestore è strana, lui la partita contro il PSG l’ha vinta in campo. Ci si convince di cose che non esistono. De Laurentiis sta facendo le cose con due anni di ritardo. L’avesse fatte ai tempi di Ancelotti sarebbe arrivato Ibrahimovic e probabilmente non avremmo fatto due anni fuori dalla Champions. Però le cose sono andate come dovevano alla fine”.