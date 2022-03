Il classe 2000 Gianluca Gaetano si sta mettendo in evidenza con la maglia della Cremonese, tra gol e prestazioni davvero positive. Sabato scorso in occasione del derby lombardo contro il Brescia, segna il gol della settimana. Lancio di Carnesecchi, il ragazzo di Cimitile supera un paio di avversari e batte il portiere ospite palo e rete. A fine stagione, come riporta ilmattino.it, tornerà a Napoli, dove sogna di giocare in serie A.

La Redazione