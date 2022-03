F. Mandarini: “Il Napoli e i fantasmi da scacciare in un solo modo”

La premessa da fare in maniera doverosa è la classifica, il Napoli è terzo con 57 punti, uno di ritardo dall’Inter e tre dal Milan, quindi tutto ancora in gioco con 10 gare ancora da disputare. L’aspetto negativo è che sono troppi anni che la squadra azzurra spesso e volentieri non riesce a dare quella sterzata decisiva nei momenti clou della stagione. Come mai accade ciò? Spalletti dopo la Lazio aveva rinfacciato la stampa del poco carattere post successo all’Olimpico, ma purtroppo contro il Milan sono riaffiorati i fantasmi del passato. Dal famoso scudetto perso in albergo, fino al Napoli-Hellas Verona della passata stagione. Appunto gli scaligeri, saranno il prossimo test per gli azzurri. E’ chiaro che la personalità lo devi avere nel dna, quindi nella compagine azzurra tanti giocatori validi tecnicamente, ma meno nell’aspetto psicologico. Come scacciare le paure o fantasmi del passato? Dimostrare di essere uomini duri, perchè il destino potrà essere migliore e restare in scia alle prime della classe. Da domenica si capirà la vera faccia del Napoli, quello spavaldo oppure timoroso?

Fonte: F. Mandarini CdS