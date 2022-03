Donnarumma/Neymar, nervi tesi: si sfiora la rissa negli spogliatoi

Ennesima delusione Champions per il Psg. Difficile da digerire, anche negli spogliatoi. Al termine della partita, quello parigino era una polveriera. Secondo quanto si legge sulle pagine del quotidiano spagnolo Marca, Neymar e Donnarumma sarebbero giunti quasi alle mani. L’attaccante se la sarebbe presa ferocemente con l’ex rossonero per l’errore sul gol del momentaneo pareggio blancos. Donnarumma all’ accusa avrebbe replicato ricordando al brasiliano il modo in cui aveva perso il pallone in occasione del secondo gol del Real Madrid. Tra i due sarebbero volate parole grosse e sarebbero andati a centimetri dallo scontro. Una rissa sfiorata ed evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni che si sarebbero messi in mezzo per evitare il confronto fisico.

CdS