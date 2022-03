Il Napoli e il dopo Insigne, si cerca il sostituto del capitano che da Giugno andrà a giocare in Mls a Toronto. Secondo Diario As il futuro di Adnan Januzaj è sempre più lontano dalla Spagna visto il contratto che scadrà con la Real Sociedad. I contatti tra l’entourage del calciatore belga capitanato da Mino Raiola e il club azzurro procede per il meglio e potrebbe anche esserci il sì per la sessione di mercato estivo.

La Redazione