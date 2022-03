CONFERENCE LEAGUE – Vitesse-Roma, formazioni ufficiali. Le scelte di Letsch e Mourinho

Questo pomeriggio in Olanda, fischio d’inizio alle ore 18,45, il Vitesse affronterà la Roma per la gara d’andata degli ottavi di Conference League. Il tecnico dei giallorossi Mourinho punterà su Ibanez in difesa, mentre in attacco spazio a Zaniolo ed Abraham.

VITESSE (4-3-3): Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero A disposizione: Schubert, Reiziger, Bazoer, Baden Frederiksen, Hajek, Gboho, Yapi, Buitink, Huisman, Manhoef, Hernandez, De Regt. All. Letsch