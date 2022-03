Cannavaro, ex Napoli: “Milan? Il Napoli ha tempo e forza per recuperare”

Paolo Cannavaro, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto sul Corriere del Mezzogiorno, ecco le sue parole: “Come non avrei potuto vedere Napoli-Milan? Ci sono rimasto male, certo. Ma in me prevale sempre la conoscenza del calcio sul sentimento del tifoso. Il Napoli ha perso una gara sì importante ma non decisiva, soprattutto in un campionato come questo. E poi il Milan ha meritato, ogni tanto nelle mille analisi che si fanno in questa città, la mia bellissima città, ci si dimentica del valore degli avversari. Il Milan ha una rosa più attrezzata? No, dico che nella partita di domenica è stato più forte. Ha voluto vincere la partita e ci è riuscito. Con intelligenza, furbizia. Nella gestione dei momenti. Alla fine il gol, un episodio, resta un dettaglio. Hanno interpretato meglio tutta la gara, anche quando l’hanno messa sul piano nervoso. Succede, ma il Napoli ha tempo e forza per recuperare. Questione di personalità? Assolutamente no. Tutti bravi per il carattere dimostrato all’Olimpico, tutti scemi una settimana dopo per aver perso con il Milan? Non è ammissibile. Ci sono partite e partite, il Milan è stato più bravo. Punto e a capo, con tutta l’amarezza che ne deriva”.