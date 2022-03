CALCIO FEMMINILE – M. Giugliano (centr. A.s. Roma): “Vogliamo rialzare la Coppa Italia”

Dopo il buon pareggio a Vinovo contro la Juventus, l’A.s. Roma si prepara per la gara d’andata di Coppa Italia di semifinale. Ai microfoni del sito giallorosso le parole di Manuela Giugliano. “È un punto importante per il percorso che stiamo facendo e non sono sicuramente due punti persi”, ha spiegato la centrocampista giallorossa. “Chiaro che se fosse arrivata una vittoria sarebbe stato meglio, ma è un pareggio contro la prima in classifica che ci dà consapevolezza e maggiore fiducia nei nostri mezzi per questo finale di stagione. È mancato il gol. Lavoriamo tanto in allenamento per migliorare questo aspetto ed essere più concrete in fase realizzativa. Per il resto siamo state perfette sia in fase difensiva che di possesso palla. Noi siamo cresciute tanto. Stiamo facendo un grandissimo lavoro con tutto lo staff, con la società che ci supporta ogni giorno, quindi dico che siamo migliorate noi anche solo per i sacrifici che facciamo ogni giorno in allenamento. Mi trovo molto bene con Haavi perché lei anticipa il movimento che ho in testa e questo accade sia in partita che in allenamento. C’è tanto affetto nei nostri confronti da parte della gente, sia allo stadio quando giochiamo che fuori dal campo. Sono contenta del supporto che ci danno, ci cercano, ci fanno sentire il loro calore, un po’ come succede con la squadra maschile. Coppa Italia? È uno dei nostri principali obiettivi, avendo vinto lo scorso anno, vogliamo tenerci stretto il trofeo. Ce lo siamo guadagnate con sacrifici e determinazione e vogliamo senza dubbio provare a ripeterci. La prossima gara sarà con l’Empoli domenica e ripartiamo da questa sfida”.

Fonte: asroma.com