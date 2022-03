Borriello, ex cons. com.: “Lo Stadio Maradona ha bisogno di interventi più radicali”

Ciro Borriello, ex consigliere comunale ha parlato ai microfoni d Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Quegli interventi di ammodernamento li abbiamo fatti con i fondi delle Universiadi. Lo Stadio Maradona ha bisogno di interventi più radicali. Non credo alla delocalizzazione dello stadio perché nasce in quel quartiere ma va ripensato meglio tutto. Il vero tema è la difficoltà di rapporti tra amministrazione e il Calcio Napoli. In passato abbiamo avuto rapporti conflittuali, non ultima la questione dell’inaugurazione dello stadio. Oggi i rapporti sono più distesi, tratta direttamente il Sindaco e posso immaginare ci sia una fase di conoscenza ora e mi auguro possa portare a una fase di approfondimento per permettere al Calcio Napoli di investire nello stadio. Perché il Calcio Napoli deve investire, è utilizzatore straordinario dello stadio e devono anche pensare di metterci qualcosa anche loro, senza fare gli affittuari ogni volta. Va cambiata la natura di alcune questioni e alcuni elementi di chiarezza. Mercoledì prossimo ci sarà un consiglio comunale sullo stato di attuazione dei progetti PNRR. Faremo la nostra parte cercando di porre attenzione anche alla parte della città che riguarda lo stadio”.